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"Шелковый путь": экипаж Сергея Вязовича продолжает удерживать лидерство в генеральной классификации
Экипаж Сергея Вязовича продолжает удерживать лидерство в генеральной классификации ралли-рейда "Шелковый путь" и по итогам 7-го этапа, который завершился накануне. Позади Вязовича экипажи знаменитых российских гонщиков - Каргинова и Николаева. У них второе и третье место соответственно. Экипаж Николаева выиграл предыдущий этап.
Сегодня участники стартуют на восьмом отрезке ралли-рейда, который протянется от Волгограда до Липецка. Общая протяженность маршрута 772 км, из которых спецучасток - 314 км Традиционный скоростной участок, состоящий из грунтовых дорог и непростых подъемов на песчаном массиве. Этап станет настоящим испытанием для экипажей и техники. Предыдущий также принес немало захватывающих эпизодов.
Ралли-рейд "Шелковый путь" - главный старт для наших грузовиков в году. Старт состоялся в Казани. Финиш ожидается в Москве уже в ближайший уик-энд.
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