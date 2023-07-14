"Шелковый путь": экипаж Сергея Вязовича продолжает удерживать лидерство в генеральной классификации

Экипаж Сергея Вязовича продолжает удерживать лидерство в генеральной классификации ралли-рейда "Шелковый путь" и по итогам 7-го этапа, который завершился накануне. Позади Вязовича экипажи знаменитых российских гонщиков - Каргинова и Николаева. У них второе и третье место соответственно. Экипаж Николаева выиграл предыдущий этап.

Сегодня участники стартуют на восьмом отрезке ралли-рейда, который протянется от Волгограда до Липецка. Общая протяженность маршрута 772 км, из которых спецучасток - 314 км Традиционный скоростной участок, состоящий из грунтовых дорог и непростых подъемов на песчаном массиве. Этап станет настоящим испытанием для экипажей и техники. Предыдущий также принес немало захватывающих эпизодов.