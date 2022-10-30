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Шепелев: С помощью системы информационного центра безопасности мы можем распознать любое лицо, которое совершило кражу и скрылось
Александр Шепелев в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал, как изменилась работа Департамента охраны.
К июлю следующего года будут созданы собственные информационные центры безопасности - для чего они нужны и где будут работать?
Центры информационной безопасности будут созданы в каждом областном управлении Департамента охраны и в самом аппарате Департамента охраны. В центр информационной безопасности сведены все наши пульты централизованных наблюдений, куда поступают все сигналы тревоги. С помощью системы информационного центра безопасности мы можем распознать любое лицо, которое совершило на нашем охраняемом объекте кражу и скрылось. Все наши патрульные автомашины и сотрудники имеют персональные и автомобильные видеорегистраторы для несения службы. Мы отсюда имеем возможность смотреть в режиме реального времени все действия наших сотрудников. В случае, если мы видим, что сотрудникам оказывается сопротивление, мы автоматически, практически без вызова нарядом о помощи, отправляем допнаряд для проведения задержания. Допустим, в прошлом году у нас 36 сотрудников получили телесные повреждения при несении службы. Сегодня, в 2022 году, всего лишь 12.
На что нацелен вектор внимания Департамента охраны сейчас?
Наш вектор внимания нацелен на объекты жизнеобеспечения и жизнедеятельности. Потому что очень важно, чтобы граждане чувствовали себя безопасно. Поэтому мы надежно охраняем объекты, такие как водоканалы - открытые хранилища и подъемы воды. Мы охраняем все нефтеперерабатывающие и газовую отрасль. Мы охраняем объекты всех производств. Наверное, больше всего анализируем поступающие угрозы, а уже методику охраны объектов, исходя из нашей специфики деятельности, мы определяем сами.
Полное интервью смотрите здесь.
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