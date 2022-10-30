Шепелев: С помощью системы информационного центра безопасности мы можем распознать любое лицо, которое совершило кражу и скрылось

Центры информационной безопасности будут созданы в каждом областном управлении Департамента охраны и в самом аппарате Департамента охраны. В центр информационной безопасности сведены все наши пульты централизованных наблюдений, куда поступают все сигналы тревоги. С помощью системы информационного центра безопасности мы можем распознать любое лицо, которое совершило на нашем охраняемом объекте кражу и скрылось. Все наши патрульные автомашины и сотрудники имеют персональные и автомобильные видеорегистраторы для несения службы. Мы отсюда имеем возможность смотреть в режиме реального времени все действия наших сотрудников. В случае, если мы видим, что сотрудникам оказывается сопротивление, мы автоматически, практически без вызова нарядом о помощи, отправляем допнаряд для проведения задержания. Допустим, в прошлом году у нас 36 сотрудников получили телесные повреждения при несении службы. Сегодня, в 2022 году, всего лишь 12.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси

