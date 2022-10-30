Шепелев: Все наши ученики в полной безопасности, даже в самой отдаленной сельской местности

Мы установили дополнительные системы контроля за УО вместе с Министерством образования, камеры систем видеонаблюдения. Мы установили дополнительно турникеты, позволяющие осуществлять пропускной режим в УО, выставили на все учреждения наших сотрудников или работника. У каждого сотрудника Департамента охраны есть ручная система тревожной сигнализации. При ее нажатии прибытие наряда составляет до двух минут. Мы используем новейшие технологии в передачи извещения данных. Наряд, получая сигнал тревоги в ТС - автоматизированное рабочее место. Туда же он получает фотографию объекта и конфигурацию. Поэтому наряд, прибывая на объект, уже точно знает расположение объектов, входы/выходы все, а также внутреннее расположение объекта.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси

