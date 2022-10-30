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Шепелев: Все наши ученики в полной безопасности, даже в самой отдаленной сельской местности
Александр Шепелев в интервью телеканалу "Беларусь 1" рассказал, как изменилась работа Департамента охраны.
Школа - особые объекты, которые находятся под пристальным вниманием и контролем
Мы установили дополнительные системы контроля за УО вместе с Министерством образования, камеры систем видеонаблюдения. Мы установили дополнительно турникеты, позволяющие осуществлять пропускной режим в УО, выставили на все учреждения наших сотрудников или работника. У каждого сотрудника Департамента охраны есть ручная система тревожной сигнализации. При ее нажатии прибытие наряда составляет до двух минут. Мы используем новейшие технологии в передачи извещения данных. Наряд, получая сигнал тревоги в ТС - автоматизированное рабочее место. Туда же он получает фотографию объекта и конфигурацию. Поэтому наряд, прибывая на объект, уже точно знает расположение объектов, входы/выходы все, а также внутреннее расположение объекта.
Под нашей физической охраной 772 учреждения образования. А все учреждения - школьные, дошкольные - оборудованы ручными системами тревожной сигнализации. Все наши ученики в полной безопасности. Да, даже в самой отдаленной сельской местности.
Полное интервью смотрите здесь.
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