Шершни, осы и пчелы создают гнезда на домах и балконах: как самостоятельно избавиться от насекомых

Краткий пересказ от ИИ

Шершни, осы и пчелы создают гнезда на чердаках, балконах домов, а также в сараях и почтовых ящиках. Отметим, это крупные насекомые, укус очень болезненный, а яд содержит вещества, вызывающие сильную боль, отек и аллергию.

Август и начало сентября - пиковый сезон для ос, пчел и шершней. Чердаки, обшивки балконов, а также хозпостройки для ос и шершней - идеальная среда: сухо, нет ветра, а древесина стропил служит строительным материалом для гнезд. Пережевывая волокна со слюной, они возводят прочные жилища.

Сотрудники МЧС устраняют гнездо жалоносных насекомых

Только в Смолевичском районе сотрудники МЧС более 70 раз выезжали на устранение гнезд жалоносных насекомых. Отметим, белорусы и сами могут ликвидировать жилища ос, пчел или шершней. Для этого необходимо соблюдать ряд правил.

Дмитрий Антипенко, начальник Смолевичского районного отдела по чрезвычайным ситуациям: "Если гражданин решил самостоятельно ликвидировать гнездо жалоносных насекомых, эту работу лучше проводить в темное время суток. Тогда насекомые менее активны. Перед началом работ необходимо одеть плотный костюм, защитить открытые участки кожи, чтобы насекомое не нанесло вред человеку. Если гнездо в доступном месте, можно надеть мешок на гнездо, срезать его, плотно закрыть и ликвидировать. Если гнездо находится в труднодоступном месте, после его ликвидации лучше монтажной пеной это пространство заделать. Если насекомые непосредственно угрожают людям, мы выезжаем немедленно, но если речь идет об удалении гнезда, то, как правило, это проводится в темное время суток, ближе к вечеру - тогда больше эффективность этой работы".

Жалоносные насекомые опасны болезненными укусами, а для людей с аллергией контакт с шершнями, осами или пчелами может иметь серьезные последствия. При затруднении дыхания, отеке шеи или головокружении необходимо немедленно вызывать скорую помощь по номеру 103 или обратиться в ближайший медицинский пункт.

Самое важное правило - беречь себя и не подвергать жизнь опасности. Самостоятельное удаление гнезда иногда может стать реальной угрозой для здоровья.