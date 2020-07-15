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Шерсть питомца повсюду. Как быстро привести мебель в порядок?
Не надо быть Шерлоком Холмсом, чтобы понять, что здесь сидел домашний питомец. Улики в виде шерсти повсюду!
Как же быстро привести мебель в порядок? Лайфхаков много, но что из них действительно работает?
Сегодня протестируем скалку с двусторонним скотчем, пемзу, капроновые носки и резиновые перчатки.
Тестирование
Пемза против шерсти. Схватка начинается! Пемза прилипает к мебельной ткани, словно намагниченная. Не самый удобный вариант чистки. Но главное, удалит ли банная принадлежность шерстинки...
А здесь потребуется подготовка. Модернизируем скалку при помощи двустороннего скотча. Должен получиться самодельный липкий валик размера XXL. Готово! Приступаем к удалению шерсти! Движение то же, что и при раскатывании теста.
Резиновые перчатки для хозяйственных нужд, оказывается, используют и для борьбы с последствиями линьки. Вот и я пытаюсь собрать неуловимые шерстинки легким движением руки.
Старые капроновые носочки еще способны принести пользу. Используем их в качестве перчаток для сбора шерсти. Наэлектризованный материал притягивает загрязнение такого рода. Слышен даже слабый треск статического электричества.
Итоги и оценки
1. Пемза не справилась. Мало того, что этим средством можно повредить нежную ткань. Так еще и вся шерсть на месте!
2. Скалка и двусторонний скотч приятно удивили! Просто и быстро, а главное – идеально чисто. Этот лайфхак непринужденно очистит большую площадь загрязнения.
3. Резиновые перчатки помогли скатать комок шерсти. И мебель стала чище. Но до идеала еще очень далеко. Полно мелких ворсинок.
4. А вот капрон, бывший в употреблении, - это нечто! Он действительно притягивает к себе шерсть. Буквально за минуту носочки добились первозданно чистой поверхности. Браво!
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