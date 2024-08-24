Шесть человек пострадали в результате ДТП в Шкловском районе

В ДТП в Могилевской области пострадали шесть человек, сообщает БЕЛТА .



Инцидент произошел сегодня в 9:20 на автодороге Орша - Шклов - Могилев вблизи деревни Литовск. По предварительной информации, 65-летняя водитель автомобиля Honda выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем Peugeot под управлением 68-летнего мужчины.



В больницу для оказания медицинской помощи доставлены водитель и 74-летняя пассажирка Peugeot, а также водитель и трое пассажиров Honda: 33-летняя женщина, 9-летний мальчик и 11-летняя девочка.



На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

