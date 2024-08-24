3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шесть человек пострадали в результате ДТП в Шкловском районе
В ДТП в Могилевской области пострадали шесть человек, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел сегодня в 9:20 на автодороге Орша - Шклов - Могилев вблизи деревни Литовск. По предварительной информации, 65-летняя водитель автомобиля Honda выехала на полосу встречного движения, где совершила лобовое столкновение с автомобилем Peugeot под управлением 68-летнего мужчины.
В больницу для оказания медицинской помощи доставлены водитель и 74-летняя пассажирка Peugeot, а также водитель и трое пассажиров Honda: 33-летняя женщина, 9-летний мальчик и 11-летняя девочка.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.
В МВД напомнили: перед тем как совершить любой маневр на дороге, нужно убедиться в его безопасности.
Фото: МВД
Президент
Все
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Александр Лукашенко поблагодарил Си Цзиньпина за новый бассейн в Минске
Александр Лукашенко назвал Дональда Трампа победившим Президентом США
Лукашенко прибыл на церемонию открытия в Минске бассейна международного стандарта
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов