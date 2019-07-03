Наша съемочная группа работает в самой горячей точке города. Те самые установки, которые дают залпы во время исполнения Государственного гимна, разместились в парке Победы. Они уже заряжены на полную, впрочем, как и все участники парада. Ведь до начала шествия осталось всего около часа.



Ожидается, что шесть гаубиц Д-30 дадут шесть праздничных залпов - по одному в честь каждой области нашей страны. Артиллерийский салют на День Независимости - традиция. Символическое приветствие - дань памяти погибшим и способ отметить важное событие, в данном случае еще и юбилейное - 75-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Тренировались военнослужащие на полигонах в течение нескольких месяцев. Самое сложное в организации артиллерийского салюта -добиться синхронности. Оттого и командир батареи здесь в роли дирижера - руководит подопечными. За всем процессом подготовки наблюдать очень любопытно, жаль, что зрители артиллерийский салют смогут только услышать.



Однако это совсем не мешает настроению минчан и гостей столицы. Ведь совсем не далеко отсюда уже стоят установки, которые в 22:20 дадут праздничный салют, который увидит каждый, кто решил посетить парад. После эфира, уверен, и вы, коллеги, присоединитесь к нам, чтобы понаблюдать за фейерверком.