Шестеро белорусских туристов пропали на Эльбрусе

Айтек Сикалиев, начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии:

23 мая 2023 года в оперативно-дежурную смену центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступила информация о том, что в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус группа туристов из 6 человек не выходит на связь с 21 мая. Туристы из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа зарегистрирована не была. На поиски выехала наземная группировка - спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России (оперативная группа в составе 9 человек и 2 единиц техники). Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении авиации.