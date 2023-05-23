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Шестеро белорусских туристов пропали на Эльбрусе
На Эльбрусе пропали шестеро белорусских туристов. Об этом сообщают спасатели Карачаево-Черкесской Республики. Информация поступила этим утром, в подразделения МЧС России группа не была зарегистрирована. В регионе идут поиски. Отделение посольства нашей страны в Ростове-на-Дону выясняет обстоятельства исчезновения белорусских туристов. Для их поиска рассматривается вопрос о привлечении вертолета Ми-8.
Айтек Сикалиев, начальник центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесии:
23 мая 2023 года в оперативно-дежурную смену центра управления кризисных ситуаций Главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике поступила информация о том, что в Карачаевском районе на западном склоне горы Эльбрус группа туристов из 6 человек не выходит на связь с 21 мая. Туристы из Республики Беларусь. В подразделениях МЧС России группа зарегистрирована не была. На поиски выехала наземная группировка - спасатели Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России (оперативная группа в составе 9 человек и 2 единиц техники). Для поиска туристов рассматривается вопрос о привлечении авиации.
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