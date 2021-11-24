Продолжаем рассказывать о ситуации на белорусско-польской границе. Шестеро беженцев находятся на госпитализации в Гродно. Из них четверо - это дети из Ирака в возрасте от девяти месяцев до девяти лет. Им оказывают медицинскую помощь в областной детской клинической больнице. Трое малышей находятся с мамами. Проведены лабораторные исследования, в том числе и на коронавирус. Результаты отрицательные.

Двое деток уже практически готовы к выписке. Состояние их ближе к удовлетворительному. И двое деток продолжают лечение, но состояние их с явной положительной динамикой. Лариса Васильченко, заместитель главврача Гродненской областной детской клинической больницы

Положительную динамику врачи отмечают и у мужчины из Ирака, который находится на лечении в БСМП. К белорусским медикам он попал с переохлаждением - диагностирована двусторонняя пневмония тяжелой степени. Мужчина находился на ИВЛ, сейчас от аппарата отключен.

На данный момент он дышит самостоятельно, в сознании. В дальнейшем планируется его перевод в другое отделение профильное из реанимации. Помощь оказывается пациенту в полном объеме, согласно протоколам. Владимир Охремчук, и. о. завотделением анестезиологии и реанимации Больницы скорой медицинской помощи г. Гродно