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Шестеро беженцев находятся на госпитализации в Гродно
Продолжаем рассказывать о ситуации на белорусско-польской границе. Шестеро беженцев находятся на госпитализации в Гродно. Из них четверо - это дети из Ирака в возрасте от девяти месяцев до девяти лет. Им оказывают медицинскую помощь в областной детской клинической больнице. Трое малышей находятся с мамами. Проведены лабораторные исследования, в том числе и на коронавирус. Результаты отрицательные.
Двое деток уже практически готовы к выписке. Состояние их ближе к удовлетворительному. И двое деток продолжают лечение, но состояние их с явной положительной динамикой.
Положительную динамику врачи отмечают и у мужчины из Ирака, который находится на лечении в БСМП. К белорусским медикам он попал с переохлаждением - диагностирована двусторонняя пневмония тяжелой степени. Мужчина находился на ИВЛ, сейчас от аппарата отключен.
На данный момент он дышит самостоятельно, в сознании. В дальнейшем планируется его перевод в другое отделение профильное из реанимации. Помощь оказывается пациенту в полном объеме, согласно протоколам.
Всю необходимую помощь медики оказывают и беженцу из Сирии, у которого выявлен COVID-19, осложненный двусторонней пневмонией тяжелой степени. Его лечат в Гродненской университетской клинике. Состояние стабильно-тяжелое с незначительной положительной динамикой, температура в норме. Пациент получает медикаментозную терапию в полном объеме.
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