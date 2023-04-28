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Шести белорусам удалось покинуть Судан, еще 10 остаются в Хартуме - МИД Беларуси
Число погибших в вооруженных столкновениях в Судане превысило 500 человек. В российских СМИ появилась информация о том, что застрявшие в стране белорусские летчики сумели покинуть Судан. Но это не совсем так. Ситуацию прояснили в белорусском МИДе.
Выехали из Судана в Египет через сухопутную границу шесть белорусских граждан, работавших на суданские компании по частным контрактам, а не на белорусского авиаперевозчика. Притом эта инициатива была сопряжена с огромным риском. Границу удалось пересечь при активном содействии наших дипломатов и российских коллег. Навстречу нам пошли и египетские власти. Сейчас они находятся в Египте для дальнейшего следования на родину.
Пресс-секретарь ведомства подчеркнул, что на сегодня в Хартуме остаются 10 граждан Беларуси, трое из которых размещены в посольском комплексе России. Места нахождения всех белорусов известны и являются наиболее безопасными в сложившихся условиях. Консульская служба Посольства Беларуси в Египте поддерживает со всеми постоянную связь. Прорабатываются способы и пути их эвакуации.
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