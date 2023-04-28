Шести белорусам удалось покинуть Судан, еще 10 остаются в Хартуме - МИД Беларуси

Выехали из Судана в Египет через сухопутную границу шесть белорусских граждан, работавших на суданские компании по частным контрактам, а не на белорусского авиаперевозчика. Притом эта инициатива была сопряжена с огромным риском. Границу удалось пересечь при активном содействии наших дипломатов и российских коллег. Навстречу нам пошли и египетские власти. Сейчас они находятся в Египте для дальнейшего следования на родину.

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь МИД Беларуси