Шестое воскресенье подряд центр Минска заполняют нарушители правопорядка

По недоброй традиции псевдозмагары снова вышли на улицы Беларуси. С каждым разом зрелище становится все позорнее и малочисленнее. В очередной раз сами себя замучив бесцельным хождением, эти люди блокировали жизнь и отдых в городе абсолютному большинству белорусов в их законный выходной.



Видимо, нарушения правопорядка стали глупой традицией их "новой Беларуси". Наша съемочная группа также побывала в эпицентре гуляющих и попыталась узнать, что же этими людьми движет.



Воскресенье, середина дня. И вот уже в шестой раз подряд центр Минска заполняют гуляющие люди. Повод для прогулки невероятных, как обычно, сгенерировали в западных телеграм-каналах. По сценарию сегодня инаугурация экс-кандидата в президенты, которая успешно скрывается за границей.



Призывали приходить на митинг с портретами своего лидера. Правда, рассмотреть их так и не удалось. А вот организованная раздача флажков была очень даже заметна. На простой вопрос у женщин уважаемого возраста, где же вы их взяли, получаем вот такой ответ (видео).



Ну а дальше толпа по традиции отправилась на стелу. Здесь для протестующих военные вновь включили патриотическую музыку.



А сейчас мы наблюдаем в очередной раз, как начинают перекрывать движение мирные протестующие. А вот такие еще мирные протестующие отвешивают комплименты нам.



Впрочем, во всей красе этот персонаж раскроется чуть позже. А пока переместимся на перекресток Победителей и Машерова.



Ну а это самый яркий пример мирного протестующего, который залез на светофорную мачту. Мужчина килограмм под 70. Я не уверен, что светофор рассчитан на такой вес.



Воодушевившись покорением такой вершины, молодой герой решил повести людей за собой. Но что-то пошло не так.



И вот, полчаса простояв под дождем, митингующие в итоге двинулись в сторону Комаровки.



И пока толпа набирала ход, наш уже знакомый змагар также собирался с силами для многокилометрового путешествия по столичным улицам.



По дороге протестующие спешно украшали город. Одни при помощи баллончика с краской, другие яркими наклейками.



Пройдя километров 5, толпа становилась все более эмоциональной. Правоохранители не препятствовали их движению. А потому свою "созидательную" энергию мирные граждане направляли на людей с альтернативной точкой зрения.



Ну а прямо сейчас вот эта толпа выстраивается в сцепку. Причем все действия в основном молодых людей четко координируются.



Ну и вот в очередной раз протестующие перекрыли уже проспект Независимости. Движение автомобилей практически застопорено. Митингующие до конца не могут определиться, куда же они пойдут: налево или направо. Направо- это в сторону площади Победы, налево -в сторону Национальной библиотеки.



Традиционно сразу после шести вечера несанкционированные массовые мероприятия подошли к своему логическому завершению. То ли дождливая погода помешала до конца осилить маршрут по проспекту Независимости, то ли усталость от бесцельно намотанных километров, то ли осознание того, что инаугурация инаугурацией, а с понедельника вновь начинается рабочая неделя. И их Света и Ко уж точно не будут платить за мирную жизнь.



