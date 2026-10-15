Шестой сезон популярного талант-шоу "Фактор.BY" стартует в эфире 16 октября

Краткий пересказ от ИИ

Белтелерадиокомпания запускает шестой сезон самого популярного вокального шоу Беларуси - "Фактор.BY". 16 октября звезды сойдутся на этапе телекастинга. За судейским столом соберутся те же наставники, но с иными стратегиями. Бузова, Громов, Клявер и Ярушин снова в Минске. Но для большинства из 125 счастливчиков, кому по голосу оказался этап предкастингов, миллионы глаз на "Фактор.BY" - в новинку.

Белтелерадиокомпания снова зажигает звезды. Из-за перипетий взрослой жизни они оказались у заводских станков и в серых кабинетах.

"В медицине работаю в детской поликлинике. Поэтому надо как-то искать выход своей вот этой творческой жилке", - поделилась участница конкурса.

Душа жаждет песни и популярности. А "Фактор.BY" - тут как тут, снова с распростертыми объятьями. Поиск звезд начался еще в июне.

Гродно, Пинск, Бобруйск, Витебск, Барановичи - объехали всю страну и 30 часов слушали столицу.

Более 600 мечтающих о большой сцене рискнули сказать о себе во весь голос. В Брест, например, ехали даже из Москвы и Белгорода.

"Мне очень импонирует ваша страна, ваши люди. С шоу "Фактор.BY" мы должны подружиться", - сказала участница конкурса из Белгорода.

Заискрить нарядом, а лучше харизмой под светом софитов самой оснащенной сцены Беларуси посчастливилось только 125 участникам. Столько новых имен услышим за весь телекастинг.

Взгляд на новоиспеченных артистов освежит новый дизайн проекта. Гламур - и на сцене, и в упаковке. Шестому взрослому сезону такое наследие от первого "детского". Розовый цвет - он ведь как рассвет в карьере начинающих звезд. Романтика и грезы не чужды шоу-бизнесу.

Участники шоу поделились своими эмоциями. Одна из них рассказала, что приехала из маленького городка Кинешма Ивановской области и всегда мечтала попасть на "Фактор.BY", хотя внутренне долгое время чувствовала себя неготовой.

Другой участник отметил, что по профессии он программист, но недавно решил заняться писательством. Он признался, что даже не ожидал пройти кастинг, и само это событие уже стало для него неожиданностью.

Амфитеатр, как в студенческих аудиториях вместо привычной комнаты ожидания. Наши участники телекастинга действительно, чувствуют себя здесь как в настоящей школе звезд. Не хватает только что зачетки. Но самое главное - это получить как минимум три, чтобы пройти дальше в тренировочный лагерь.

Вердикты же будут выносить опытнейшие и любимые. Победоносный наставник Клявер еще год назад знал, что на свое место вернется.

Денис Клявер, наставник талант-шоу "Фактор.BY":

"В нем есть уникальность прямых эфиров, так как это звучит в реально в прямом эфире. Звучит так, как будто прошел месяц после постпродакшн. Так что, конечно, для всех следят, а уж технически это точно, и каналы тоже, я знаю, все отмечают и поражаются, насколько это круто. Здесь же в хорошем смысле слова собрались амбициозные люди, которые любят то, чем они занимаются, и любят свою страну. И они вкладывают все вместе в "Фактор.BY".

Тактику меняет Стас Ярушин. От шоумена уже не придется ждать милости.

"А кому неприятно будет, сразу прошу прощения, но если неприятно и не хотите слышать то, что будут говорить правду, ну, не приходите на конкурс, как я говорю. Мне очень нравится это шоу из-за своей непредсказуемости. А порой ты ставишь на определенных участников, которые вылетят, а зрители голосуют вообще по-другому. И это круто. Я всем рассказываю взахлеб то, что никаких подстав нет, никто ничего не расписывал", - считает наставник талант-шоу "Фактор.BY" Стас Ярушин.

Кажется, Ярушин меняется характерами с главным по чистоте нот. Вполне радушный в кулуарах - наш народный Громов.

Владимир Громов, наставник талант-шоу "Фактор.BY":

"Не злой. Я просто в силу своих каких-то компетенций, знаний, умений и опыта пытаюсь подсказать детям, подросткам, взрослым какие-то ходы потайные, которые можно выйти напрямую, не делая, не набивая себе шишки, выйти прямо вот взойти на этот Олимп".

Она - наше постоянное. Дива Бузова не скрывает, что в Беларуси даже съемочная минута сродни ретриту.

Ольга Бузова, наставница талант-шоу "Фактор.BY":

"Я обожаю Беларусь и всех людей, с которыми здесь работаю. К коллегам уже так привыкла, что на площадке у нас царит очень дружеская атмосфера. О нас невероятно заботятся, переживают и очень вкусно кормят! Поэтому на вопрос о том, как вытерпеть такой сложный режим и не надоедает ли это, я отвечу: нет. Когда ты любишь то, что делаешь, это не может надоесть. Люблю проект так же сильно, как белорусскую колбасу".

К счастью и у звездной четверки, и участников - новое правило прямых эфиров. Если раньше выбывало по двое артистов, то теперь проект будет покидать лишь один аутсайдер. Так, до суперфинала впервые дойдет четверо любимцев страны. Шанс увидеть больше девочек в статусе суперфиналисток "Фактор.BY" в Год белорусской женщины.

Но тут уже решать, конечно, зрителям. Как зажигаются наши звезды, следите в эфире "Фактор.BY каждую пятницу в 20:45. А подводить итоги дня будем в "Панораме" в 20:00.