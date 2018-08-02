Шестой родильный дом стал самым дружелюбным в столице

Медучреждение выбирали молодые мамы во время открытого онлайн-голосования. Учитывали качество услуг, комфорт и работу персонала. Опрос проходил во время городской акции. В течение пяти дней во всех родильных домах Минска проводили экскурсии, познавательные лекции и семейные мастер-классы, посвященные материнству. Такой проект прошел в столице в впервые и объединил почти тысячу будущих мам.