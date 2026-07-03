Шествие, цветы и награды: Гомель отмечает День Независимости

День Независимости по всей стране наполнен яркими событиями: от праздничных концертов до открытия знаковых для белорусов объектов - мостов и спортивных площадок. Торжественные мероприятия проходят во всех областных городах, райцентрах и агрогородках. Чем же запомнится этот праздничный день жителям Гомеля?

3 Июля в Гомеле празднично с самого утра. В эти минуты город подпевает любимым артистам. На открытой локации идет концертная программа, которая продлится до вечера. Это музыкальный подарок жителям и гостям для хорошего настроения!

3 Июля в Гомеле празднично с самого утра

Праздничные мероприятия стартовали с многотысячного шествия. В колонне идут ветераны, представители трудовых коллективов и творческая молодежь. Все они уверены: именно от слаженной работы каждого из нас зависит развитие регионов, а значит, и всей Беларуси.

И сегодня - дань уважения тем, кто стоял на защите Родины. К Вечному огню у братской могилы советских воинов и подпольщиков возложили живые цветы, состоялся торжественный митинг. Белорусы чтят свое прошлое, а главный ориентир для них - трудиться и растить детей под мирным небом.

Именно люди пишут историю своей страны. И сегодня в Гомеле чествуют лауреатов почетного звания "Человек года" - это еще одна красивая традиция Гомельского региона в День Независимости.