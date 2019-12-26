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Шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет по главному проспекту страны 28 декабря

Сказочные персонажи готовы заполонить столичные улицы. Почти все готово для новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Они пройдут по главному проспекту страны уже в эту субботу. Городской транспорт на время яркого события изменит маршруты. 28 декабря с 5 до 7 вечера будет ограничено движение по проспекту Независимости. Будут временные маршруты автобусов.

МВД: на праздничных площадках будет работать пропускной режим

В то же время в МВД предупредили: на праздничные площадки не пропустят пьяных, а также тех, у кого найдут опасные предметы. Домашних питомцев также лучше оставить дома. То же касается пиротехники.

В новогодние праздники милиция перейдет на усиленный вариант несения службы

На время рождественских и новогодних праздников личный состав органов внутренних дел переводится на усиленную службу. Как показывает практика, в такие дни пьяных водителей в два раза больше обычного. Например, 1 января 2019 года 90 человек попались за рулем в алкогольном опьянении.

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