Шествие Дедов Морозов и Снегурочек пройдет сегодня в Минске

Сказочные персонажи готовы заполонить столичные улицы. Почти все готово для новогоднего театрализованного шествия Дедов Морозов и Снегурочек. Они пройдут по главному проспекту страны уже через несколько часов, и погода для этого самая что ни на есть зимняя. Городской транспорт на время яркого события изменит маршруты. Сегодня с 5 до 7 вечера будет ограничено движение по проспекту Независимости. Временные маршруты автобусов и путь театрализованного представления вы можете увидеть на экране.



