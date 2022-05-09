"Шествие поколений" пройдет с Октябрьской площади к монументу Победы

Памятные мероприятия, автопробеги, флешмобы, выставки, концерты. Эпицентром событий в Минске станет площадь Победы. Менее чем через два часа здесь состоится "Шествие поколений". Присоединиться к мероприятию может каждый и стать частью большой единой колонны мужества и героизма.

Ровно в 11 часов Белтелерадиокомпания начнет прямую трансляцию.На связь с площади Победы выходит корреспондент Светлана Лукьянюк.

Сейчас здесь, на площади Победы, немноголюдно. Но до старта главного события сегодняшнего дня еще два часа. Да и многие придут сначала на Октябрьскую площадь, откуда и начнет старт "Шествие поколений". А после уже колонной придут к монументу Победы. Есть те, кто традиционно встречает участников шествия именно здесь, и уверена: они будут подтягиваться ближе к 10:00, чтобы занять самые лучшие места и увидеть все воочию. Так что мы приглашаем минчан и наших гостей присоединиться к главным торжествам. Погода сегодня комфортная для уличных мероприятий, что немаловажно. Да, немного прохладно с утра, но обещают без дождя и солнечно. Так что приходите, захватив с собой минимум вещей.

"Шествиепоколений" и возложениецветов и венков к монументу Победы смотрите здесь

На всех подходах к площади Победы установлены рамки с металлоискателями для безопасности зрителей. Движение по проспекту Независимости от Октябрьской до улицы Козлова уже перекрыто, так что учитывайте это при планировании маршрута на площадь Победы. А посмотреть здесь, у Вечного огня, традиционно будет на что. И, может быть, какие-то элементы праздничного действа повторяются из года в год, но всегда есть и та самая изюминка. Все сюрпризы,конечно, раскрывать не будем. Участники торжеств уже на месте. Последние репетиции, где-то повтор очередности номеров, музыкального сопровождения. Все уверенны, готовы и все знают, но мероприятие ответственное и обязывает все держать под контролем. Начеку операторы и режиссеры Белтелерадиокомпании: выбирают лучшие ракурсы, чтобы передать всю картинку тем, кто решит наблюдать за действом у экрана телевизора. Телеканал "Беларусь 1" будет вести прямую трансляцию, и можно будет увидеть все происходящее здесь в деталях. Детали не пропустят и участники шествия - для них на проспекте Независимости установили огромные экраны.

Сама же площадь Победы вся в цветах государственного флага и яблоневого цвета как символа победной весны 1945 года. Растяжка по обе стороны монумента гласит о памяти поколений. И это главный лейтмотив сегодняшних праздничных мероприятий. А мы внимательно будем наблюдать за всем, что будет происходить здесь, на площади Победы. Я напомню: участников шествия мы ждем ближе к 11:30 и будем рассказывать обо всем подробно.