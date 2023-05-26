Шествие трудовых коллективов, вокальные конкурсы, гастрофесты, выставки и сюрпризы от ремесленников - Полоцк отмечает день рождения

Это тот город, где все знают друг друга. И моя профессия - профессия доктора, она не заканчивается моим кабинетом. Я выхожу и вижу лица своих пациентов. Я горжусь тем, что я многим помогла.

Елена Степанец, врач - детский невролог, почетный гражданин Полоцкого района