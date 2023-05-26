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Шествие трудовых коллективов, вокальные конкурсы, гастрофесты, выставки и сюрпризы от ремесленников - Полоцк отмечает день рождения

Древний Полоцк отмечает день рождения. Городу 1162-й год.

Праздничные торжества уже стартовали и продлятся все выходные. В эти дни награждают лучших из лучших. В легендарном концертном зале Софийского собора состоялась церемония присвоения звания "Почетный гражданин Полоцкого района" и вручение знака "За заслуги перед Полоцком".

Это награда всех наших педагогов. Вдвойне отраднее, приятнее. Чувства, которые меня сейчас переполняют, это чувства гордости, благодарности, единства.
Ирина Дроздова, начальник управления по образованию Полоцкого райисполкома
Это тот город, где все знают друг друга. И моя профессия - профессия доктора, она не заканчивается моим кабинетом. Я выхожу и вижу лица своих пациентов. Я горжусь тем, что я многим помогла.
Елена Степанец, врач - детский невролог, почетный гражданин Полоцкого района
Город, который имеет такой статус, где зародилась государственность, письменность, духовность, требует и особого отношения самих жителей. И я благодарен полочанам. Та красота, которая здесь создана, те условия - это все благодаря нашим полочанам. Это город, где хочется жить, работать, растить детей.
Игорь Маркович, председатель Полоцкого райисполкома

Завтра, 27 мая, в городе состоится шествие трудовых коллективов. На различных локациях будут организованы вокальные конкурсы, выставки. А еще гастрофесты, концерты, презентации, встречи с известными людьми. И, конечно, будут сюрпризы для гостей от художников и ремесленников.

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