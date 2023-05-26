3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Шествие трудовых коллективов, вокальные конкурсы, гастрофесты, выставки и сюрпризы от ремесленников - Полоцк отмечает день рождения
Древний Полоцк отмечает день рождения. Городу 1162-й год.
Праздничные торжества уже стартовали и продлятся все выходные. В эти дни награждают лучших из лучших. В легендарном концертном зале Софийского собора состоялась церемония присвоения звания "Почетный гражданин Полоцкого района" и вручение знака "За заслуги перед Полоцком".
Это награда всех наших педагогов. Вдвойне отраднее, приятнее. Чувства, которые меня сейчас переполняют, это чувства гордости, благодарности, единства.
Это тот город, где все знают друг друга. И моя профессия - профессия доктора, она не заканчивается моим кабинетом. Я выхожу и вижу лица своих пациентов. Я горжусь тем, что я многим помогла.
Город, который имеет такой статус, где зародилась государственность, письменность, духовность, требует и особого отношения самих жителей. И я благодарен полочанам. Та красота, которая здесь создана, те условия - это все благодаря нашим полочанам. Это город, где хочется жить, работать, растить детей.
Завтра, 27 мая, в городе состоится шествие трудовых коллективов. На различных локациях будут организованы вокальные конкурсы, выставки. А еще гастрофесты, концерты, презентации, встречи с известными людьми. И, конечно, будут сюрпризы для гостей от художников и ремесленников.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Почему Беларусь - это пример реализации зеленой политики и как санкции мешают сохранению климата
Все дрова с третьего чемпионата по колке дров отправятся одиноким пожилым людям
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все