Шевцов о миссии БКК: Готовы прийти на помощь и поделиться всем, что у нас есть

Беларусь продолжает оставаться гарантом безопасности в гуманитарной миссии. В Гомеле встретили эвакуированных из населенного пункта Алешки Херсонской области.

Все три самолета уже прибыли. Сейчас люди в безопасности - на нашей мирной земле. Специалисты МЧС, медики и волонтеры Красного Креста приступили к оказанию помощи прямо в аэропорту.

Зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов рассказал о работе волонтеров организации с прибывшими в страну людьми.

По его словам, в настоящее время задействовано около 50 волонтеров. Организация оказывает всю необходимую помощь, в том числе содействует транспортировке тяжелобольных пациентов и помогает при перемещении людей в автобусы. Волонтеры Красного Креста также участвуют в психологической поддержке.

Как отметил Шевцов, первостепенная задача - выяснить потребности прибывших, чтобы уже на этапе их нахождения в Беларуси предоставить все необходимое: от средств гигиены до продуктов питания. Все это нужно для того, чтобы люди, прибывшие на территорию Беларуси, чувствовали защиту и заботу.

"У нас всегда это в крови и в сердцах. Готовы прийти на помощь и поделиться всем, что у нас есть, даже последним куском хлеба, - подчеркнул Шевцов. - Поэтому мы всячески показываем, что Республика Беларусь - это на самом деле островок счастья, безопасности и, самое главное, миролюбия".

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