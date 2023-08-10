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Шевцов про гандбол: Это азарт

Оглушительно поддерживают спортсменов болельщики. Отменная и организация соревнований. Об этом говорят как атлеты, так и тренеры. Прямо сейчас интервью с тренером наших чемпионов по гандболу Юрием Шевцовым! Турнир принимал первоклассный комплекс "Виктория" в Бресте.

Хорошая организация этого турнира. Организаторам и тем, кто придумал эту идею, огромная благодарность! А что касается ребят, я, конечно, знаю, что такое гандбол юниорский. Это азарт, это прекрасно, и я очень люблю смотреть эти игры.
Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу

Способны ли спортсмены в будущем усилить национальную команду? Смотрите полное интервью здесь.

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