Шевцов про гандбол: Это азарт

Хорошая организация этого турнира. Организаторам и тем, кто придумал эту идею, огромная благодарность! А что касается ребят, я, конечно, знаю, что такое гандбол юниорский. Это азарт, это прекрасно, и я очень люблю смотреть эти игры.

Юрий Шевцов, главный тренер сборной Беларуси по гандболу

