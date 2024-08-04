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Шейман о том, в каком состоянии Беларусь досталась Лукашенко, и что пообещал народу белорусский лидер
После развала Советского Союза перед Беларусью стояло много угроз, в первую очередь нестабильность в экономике. Специальный представитель Президента Беларуси, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси в 1994-2000 гг., 2006-2008 гг. Виктор Шейман рассказал в "Актуальном интервью" на телеканале "Беларусь 1", с чего начинался экономический рост суверенного белорусского государства.
В то время, по словам Виктора Шеймана, наиболее крупные предприятия - МАЗ, БЕЛАЗ, МТЗ - остановились. Люди не получали зарплату.
На отдельных предприятиях не выплачивали заработную плату 6-8 месяцев. А людям нужно было жить. И глава государства, когда шел на выборы, обещал, что заводы запустят. Он обещал дать людям возможность работать, получать зарплату.
Экс-госсекретарь Совета безопасности также рассказал, как в сентябре 1994 года он получил команду от Александра Лукашенко подготовить визит в Национальный банк Беларуси, чтобы проверить золотовалютные резервы.
"Золотой запас государства на сентябрь 1994 года составлял 5 кг золота. Все. Больше ничего не было. С этого глава государства стартовал, с такого состояния экономики. Ни долларов, ни фунтов - ничего на счетах не было", - обозначил Виктор Шейман. С этого глава государства стартовал. Плюс ко всему - разгул преступности, коррупция. Началась масштабная работа.
Вот чего за 30 лет достигла Беларусь: к июлю 2024 года ВВП составил 113,8 млрд белорусских рублей, ЗВР - 8,359 млрд долларов в эквиваленте. Теперь МАЗ, БЕЛАЗ и МТЗ, которые в прошлом переживали большие трудности, являются флагманами машино- и тракторостроения. А белорусскую технику знают во всем мире.
Фото:myfin.by
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