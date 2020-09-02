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Шикарно и комфортно. Как носить платье в стиле сафари
Антиобраз
Несмотря на то что в этом образе присутствуют элементы делового дресс-кода, в таком виде появляться в офисе я не рекомендую. Потому что это платье ни по фасону, ни по крою, ни по ткани не для офиса. И никогда им не станет. А красный жакет и нюдовые лодочки только подчеркнут драму. Нет, нет и еще раз нет!
Что в тренде?
2020 год вывел в тренды шелковые, струящиеся платья-плиссе. Самый эффектный вариант -платье макси. Популярными стали пышные платья - с крупными оборками и подолом-колоколом до пят. Шикарно и комфортно. В моду вернулись платья на тонких бретелях, с низким декольте. Женственные наряды в цветочек, а также из полупрозрачных и кружевных тканей теперь принято сочетать с высокими сапогами. Даже в солнечные дни. И особое положение среди платьев заняли свободные фасоны оверсайз, без талии и без неудобного декора.
Трендовый образ №1
Нормальный летний городской образ. Вполне себе. Хорошее маленькое платье экоцвета. Но вот беда: лето заканчивается быстро, а платье хотелось бы поносить.
Трендовый образ №2
А это презентабельный образ и как раз по сезону - для бабьего лета. Формула проста: убираем босые ноги в кроссовки и набрасываем тренч. И в идеале это будет оригинальный тренч. Например, когда в ожидаемом тренче песочного цвета есть вставки из денима. И по сочетанию цветов здесь все хорошо: все спокойно, все цвета между собой дружат. Хороший прогулочный образ для похода в театр, кино, для встреч с друзьями.
Модные выводы
Расслабленное платье с офисным жакетом и лодочками несовместимо по стилю.
В жару оно органично будет смотреться с оригинальной соломенной шляпой и лаконичными кожаными шлепанцами.
А в начале осени уместно дополнить такое платье закрытой обувью и нестандартным тренчем.
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