Шикарно и комфортно. Как носить платье в стиле сафари

Антиобраз

Несмотря на то что в этом образе присутствуют элементы делового дресс-кода, в таком виде появляться в офисе я не рекомендую. Потому что это платье ни по фасону, ни по крою, ни по ткани не для офиса. И никогда им не станет. А красный жакет и нюдовые лодочки только подчеркнут драму. Нет, нет и еще раз нет!

Что в тренде?

2020 год вывел в тренды шелковые, струящиеся платья-плиссе. Самый эффектный вариант -платье макси. Популярными стали пышные платья - с крупными оборками и подолом-колоколом до пят. Шикарно и комфортно. В моду вернулись платья на тонких бретелях, с низким декольте. Женственные наряды в цветочек, а также из полупрозрачных и кружевных тканей теперь принято сочетать с высокими сапогами. Даже в солнечные дни. И особое положение среди платьев заняли свободные фасоны оверсайз, без талии и без неудобного декора.

Трендовый образ №1

Нормальный летний городской образ. Вполне себе. Хорошее маленькое платье экоцвета. Но вот беда: лето заканчивается быстро, а платье хотелось бы поносить.

Трендовый образ №2

А это презентабельный образ и как раз по сезону - для бабьего лета. Формула проста: убираем босые ноги в кроссовки и набрасываем тренч. И в идеале это будет оригинальный тренч. Например, когда в ожидаемом тренче песочного цвета есть вставки из денима. И по сочетанию цветов здесь все хорошо: все спокойно, все цвета между собой дружат. Хороший прогулочный образ для похода в театр, кино, для встреч с друзьями.

Модные выводы

Расслабленное платье с офисным жакетом и лодочками несовместимо по стилю.

В жару оно органично будет смотреться с оригинальной соломенной шляпой и лаконичными кожаными шлепанцами.