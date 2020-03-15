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Широкий спектр медицинских вопросов обсудил с главой ведомства Президент Беларуси
Защита здоровья белорусов - работа, которая ведется по всем фронтам. Но круг тем, которые поднимались на неделе во Дворце Независимости с главой Минздрава, был куда шире ситуации с распространением сезонных и несезонных инфекций. Модернизация больниц и поликлиник, лекарственная безопасность, зарплаты врачей - вот такой срез вопросов. Еще летом Александр Лукашенко, назначая Владимира Караника на пост руководителя Минздрава, обозначил ему болевые точки отрасли и поручил привести белорусское здравоохранение в чувство. Кажется, проверку на прочность прошла и медицина, и министр.
Высококлассные операции, доступность специализированной помощи, особенно в регионах, цифровизация медицины, пересмотр подходов к работе поликлиник - все это хорошо. Но вопросы у Президента были к справедливости образования цен на лекарства, закупке оборудования и эффективности использования дорогостоящей техники. Ведь это то, что в итоге бьет по карману простых пациентов! Производство медикаментов будут развивать, чтобы не возникало проблем с лекарственной безопасностью. Что касается закупки импортных препаратов и оборудования, то тут Президент категоричен: вопрос цены принципиален. Благодаря изменению системы закупки она стала более прозрачной: цены на некоторые виды оборудования удалось снизить в несколько раз.
Задачу по росту доходов врачей никто не снимал
В настоящий момент дополнительно простимулируют тех, кто находится на острие борьбы с коронавирусом. Возможности для этого есть.
. Сознательность и правильность поведения белорусов поможет медикам более оперативно реагировать на возможные случаи заражения.
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Все пациенты с диагнозом "коронавирус" находятся под постоянным наблюдением медиков. Состояние их оценивается как стабильное. Отметим,
.Что же касается сезонного роста заболеваемости ОРВИ и ОРЗ, то он находится на прогнозируемом уровне, подчеркнул Владимир Караник. Эпидемический порог не превышен ни в одном регионе страны. И цифры заболевших ниже, чем в прошлом году.
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