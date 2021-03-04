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Широкий спектр вопросов обсудили в Гродненском медицинском университете с Владимиром Караником
От трудоустройства молодых специалистов и инноваций в медицине до экологических проблем и экономического развития региона в целом. Широкий спектр вопросов обсудили в Гродненском медицинском университете. Диалоговая площадка прошла с участием председателя облисполкома Владимира Караника. Инициаторами открытого диалога выступили сами студенты-медики. Подобные встречи стали традиционными в регионе. Сегодня губернатор примет участие в открытом диалоге со студентами университета имени Янки Купалы.
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