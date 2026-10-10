Шклов принимает областной фестиваль "Дожинки-2026"

10 октября Шклов гостеприимно встречает областной фестиваль-ярмарку тружеников села "Дожинки-2026".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил участников и гостей праздника в Могилевской области.

Лукашенко поздравил участников и гостей фестиваля-ярмарки "Дожинки-2026" в Шклове Как отметил глава государства, в 2026 году Могилевская область вновь доказала, что способна добиваться хороших результатов

Для гостей фестиваля организованы большая ярмарка и работа тематических локаций с презентацией туристического, промышленного и аграрного потенциала. А еще 1, 5 км фудкортов. Украшением праздника стали парад караваев и торжественное награждение лидеров уборочной.

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси: "В последние годы в Беларусь колоссальным образом увеличился поток туристов, гостей из других стран. И один из важнейших моментов, который отмечают все - это качество продуктов питания. Белорусы начинают гордиться этим качеством".

Дмитрий Крутой рассказал, что первые "Дожинки" состоялись в 1996 году. Городом, который первым принял этот праздник, стал Столин, расположенный в Брестской области. Тогда Президент возродил эту традицию. Прошло 30 лет, и, наверное, аграрная отрасль - одна из немногих, которая действительно показала прорыв.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома: "Это день, когда мы с гордостью смотрим на собственный результат и говорим слова благодарности людям, которые своим трудом кормят страну. И в этой работе видна главная черта могилевского агрария - любовь к родной земле".

Особое внимание Анатолий Исаченко уделил традиции толоки, когда люди встают плечом к плечу ради общего дела. В уборочной кампании было задействовано около тысячи комбайнов, на которых работали не только аграрии, но и сотрудники правоохранительных органов, работники МЧС, жители Могилева и Бобруйска

Почетные дипломы для лидеров уборочной

На празднике "Дожинки" в Шклове работают аттракционы, гостей ждет изобилие угощений на свежем воздухе, а изюминкой программы станут азартные поросячьи бега. Кульминацией фестиваля станет гала-концерт звезд эстрады.