Школа без риска: Беларусь вводит усиленный пропускной режим

Главное в образовательном процессе - безопасность. Уже с 1 сентября в школах Беларуси начнет действовать обновленный пропускной режим. Теперь сотрудники охраны имеют право выборочно досматривать рюкзаки и сумки учеников, а также личные вещи посетителей. Как объясняют в МВД, эти меры - реакция на тревожную статистику в соседних странах, где участились случаи нападений школьников друг на друга с использованием опасных предметов.

В школах вводят новые правила досмотра. Новый учебный год в Беларуси начинается не только с новых предметов и звонков, но и с усиленных мер безопасности, которые меняют правила пропускного режима в школах - вводится дополнительный досмотр личных вещей. Безусловно, любое ограничение свободы может вызывать вопросы, и это нормально. Но стоит рассматривать эту инициативу как продолжение логики безопасности, которую мы видим на транспорте, в метро, в аэропортах. Школа - это тоже место массового скопления людей. И если это позволяет предотвратить хотя бы один трагический случай, значит, мера оправдана.

В первой половине 2026 года в США, Канаде, Великобритании и Турции были зафиксированы случаи стрельбы и поножовщины в школах. В декабре 2023 года ученица 8-го класса в Брянске устроила стрельбу по одноклассникам из отцовского ружья. Германия и страны Скандинавии не остались в стороне.

Янус Путконен, журналист (Финляндия):

"В Финляндии, Швеции и других европейских странах тоже есть много проблем с безопасностью. Более 10 лет финские учителя и директора имеют право проверять личные вещи учащихся, а те должны показывать содержимое, когда их об этом просят. Чтобы предотвратить разного рода негативные ситуации в школах, в классах, ответственность на себя должны брать те взрослые, которые, собственно, и отвечают за этих детей. Эта ответственность не должна лежать исключительно на родителях и существовать только дома, ее нужно разделить".

Мотивы различаются в каждом случае, однако главная черта - нападавшие либо нынешние, либо бывшие ученики, испытывают личную неприязнь. Методы тоже различны: от огнестрельного оружия до ножей и примитивных взрывных устройств.

Пока одни эксперты называют досмотры разумной предосторожностью, другие обращают внимание на важность диалога с ребенком.

Алексей Дзермант, политолог:

"Растет в среде подростков культ насилия. И мы не можем просто отгородиться от всего мира и сказать: нет, нет, вы не смотрите, не слушайте эти новости. Дети, к сожалению, подвержены этому влиянию. Но что зависит от нас и от государства, и от родителей, кстати (нельзя тут отделять себя от общества, от государства). Все-таки мы должны понимать, что такая опасность есть. Если вместе мы будем это делать и с пониманием относиться к работе и к усилиям друг друга, вот тогда у нас этих проявлений не будет. Слава богу, мы не в новостях по этой теме. Хотелось бы, чтобы так было и дальше".

Долгое время стрельба в школах считалась исключительно американской проблемой. Однако недавние нападения в Таиланде и Швеции - еще одно напоминание о том, что насилие в школах все чаще происходит в странах, где подобных инцидентов никто не ожидал.

Все идет от жизни. В мае департамент охраны наблюдал рост проноса в учреждения образования Беларуси запрещенных предметов. За один месяц было выявлено 74 подобных факта. Поэтому дополнительные досмотры - это требование времени.

Александр Шепелев, начальник Департамента охраны МВД Беларуси:

"Важно, чтобы мы вовремя это видели, внесли необходимые изменения в законодательство, которое дает законное право сегодня сотрудникам проводить досмотровые мероприятия и, конечно, пресекать любые виды преступлений в учреждениях образования".

Так или иначе, новый учебный год стартовал с новыми правилами. И, по словам официальных лиц, задача системы образования и охраны - сделать так, чтобы родители не беспокоились за своих чад, а дети чувствовали себя в безопасности.