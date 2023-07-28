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Школа № 210 в Шабанах готовится к открытию после капитального ремонта
Новые спортивные и детские площадки, хоккейная коробка и стадион с удобным покрытием. В микрорайоне Шабаны в Минске ждет своего открытия 210-я школа после капитального ремонта.
Сюда 1 сентября придут свыше тысячи школьников. Заменили практически все: укрепили стены, потолки, сделали незначительную перестановку. В школе уже установлены турникеты, видеокамеры по территории. Кабинеты получают мебель, учебники, а строители наносят финишные слои лака в спортзалах. Продолжают настраиватьоборудование, а также к концу подходит благоустройство прилегающей территории.
Паспорта готовности школы должны получить до 15 августа.
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