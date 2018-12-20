"Школа активного гражданина" снова открыла свои двери

90 организаций и более 120 детских социально значимых объектов - таков охват благотворительной акции в этом году. 15 тысяч детей получат подарки и, что важнее, внимание. Причем не только со стороны взрослых. "Школа активного гражданина" (или сокращенно ШАГ) снова открыла свои двери. Этот проект для старшеклассников проходит в последний четверг месяца. Сегодня среди актуальных тем - акция "Наши дети", итоги детского "Евровидения", а также ситуация в сфере строительства по следам совещания у Президента с представителями отрасли. Во время проекта ученикам предлагается сделать три шага. Шаг первый - узнаем, шаг второй - размышляем, шаг третий - действуем.

