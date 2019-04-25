В "Школе активного гражданина" говорили о патриотизме в годы Великой Отечественной

О патриотизме в годы Великой Отечественной, о героях и, конечно, ценностях современного белорусского народа ученики Минской гимназии-колледжа искусств сегодня говорили на встрече с ветеранами и общественными деятелями Беларуси. Проект "Школа активного гражданина" собрал школьников в Театре белорусской драматургии. Это часть масштабной акции "Беларусь помнит".



Акция "Школа активного гражданина" сегодня синхронно проходит во всех школах Беларуси.