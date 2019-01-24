Главные спортивные события страны, подготовка ко ІІ Европейским играм и трудоустройство. Школа активного гражданина в 45-й школе Могилева собрала сегодня учеников старших классов. Обсуждали возможность работы в летнее время и организацию своего дела с 16 лет. Центры по трудоустройству уже появились в некоторых школах страны.