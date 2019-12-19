Школа езды на моноколесе в Минске

Для тех, кто не готов расстаться с электротранспортом на время зимы, в Минске открыли школу катания на моноколесе. Такой способ передвижения подходит для зимнего сезона. Одноколесный транспорт оснащен сезонной резиной и диодной подсветкой. Занятия проводят инструктора как в настоящей автошколе: сначала уроки теории, потом практические в помещении и выезд в город. К занятиям допускаются как взрослые, так и подростки.



