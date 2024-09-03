Школа "Новые созвездия" от белорусских специалистов в Калуге

Вместе с белорусами мы не просто строим, но еще и декорируем, и оформляем образовательное пространство. Сегодня вы можете убедиться, как эстетично и интересно оформлен каждый класс. Я очень рада партнерству с Беларусью, потому что белорусские строители выполняют все качественно и в срок и нас не подводят. Надеемся, что следующие объекты - как в Калужской области, так и в других субъектах - будем строить вместе.

Алиса Денисова, представитель компании-инвестора (Россия)