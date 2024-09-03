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Школа "Новые созвездия" от белорусских специалистов в Калуге

Белорусы созидают не только на родине. Школа с космическим названием "Новое созвездие" построена руками наших специалистов в Калужской области. Успешно сотрудничаем с этим российским регионом в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве. Товарооборот с Беларусью за 6 месяца года вырос на 20 %. Приемлемая цена, отличное качество, а главное - исполнение обязательств в срок - основные преимущества, из-за которых российские инвесторы готовы сотрудничать с белорусскими компаниями в разных сферах. Подробности рассказала Дарья Белоусова-Петровская.

Калугу не случайно называют колыбелью космонавтики. Здесь жил и работал Константин Циолковский - ученый, который разработал теорию многоступенчатости ракет. Здесь Королев и Гагарин открыли первый в мире музей космонавтики. Поэтому не случайно, что именно в Калуге белорусские специалисты построили школу с поэтическим названием "Новые созвездия".

Молодая учительница Вера Сергеевна Новикова впервые знакомится со своим 1 "В". Из колледжа сразу в профессию. Быть учительницей начальных классов - давняя мечта девушки. Ведь именно она будет закладывать малышам основы, которые помогут им быть самостоятельными в дальнейшей жизни.

Очень комфортная школа, здесь хочется преподавать. Если бы я была учеником, я хотела бы здесь учиться. Очень комфортно, удобные парты, удобные стулья хорошей комплектации. Все есть в кабинетах. Белорусы вложили душу.
Вера Новикова, учитель начальных классов СШ № 29 г. Калуги (Россия)

Школа рассчитана на 1 125 мест. Преподавать знания здесь будут более 50 педагогов. Основная направленность - углубленное изучение математики, физики и информатики. По сути отсюда в жизнь выйдут будущие инженеры в различных сферах. Профессия точная и очень востребованная.

Это действительно комфортная школа с очень интересными зонами, дизайном. Здорово, что здесь большие, светлые, пространства, очень здорово, что предусмотрены условия для малоподвижных ребят.
Оксана Масленникова, директор СШ № 29 г. Калуги (Россия)

Это не первая школа, которую белорусские специалисты построили в Калуге. Российские инвесторы отмечают, что работа с нашими строителями - это всегда качество и сдача проекта в срок. Поэтому планируют сотрудничество и в будущем.

Вместе с белорусами мы не просто строим, но еще и декорируем, и оформляем образовательное пространство. Сегодня вы можете убедиться, как эстетично и интересно оформлен каждый класс. Я очень рада партнерству с Беларусью, потому что белорусские строители выполняют все качественно и в срок и нас не подводят. Надеемся, что следующие объекты - как в Калужской области, так и в других субъектах - будем строить вместе.
Алиса Денисова, представитель компании-инвестора (Россия)

Не случайно на встрече с белорусской делегацией губернатор Калужской области назвал сотрудничество наших стран образцово-показательным. По его словам, мы создаем благоустроенную и комфортную среду города. И у нас очень хорошие результаты - белорусы построили в Калуге почти полмиллиона квадратных метров. Это квартиры, детские сады, поликлиники и школы.

Для примера: за прошлый год наш товарооборот составил 240 млн долларов. А за первые 6 месяцев этого года вырос еще на 20 %.
Владислав Шапша, губернатор Калужской области России

И как результат - Калужская область подписала с Беларусью план сотрудничества на ближайшие три года. Это касается совместных проектов в промышленности, машиностроении, сельском хозяйстве, туризме, науке и образовании.

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