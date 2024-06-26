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Школа юнкоров для воспитанников военно-патриотических клубов стартовала в Белтелерадиокомпании

"Молодая гвардия" вышла на информационный фронт. Школа юнкоров для воспитанников военно-патриотических клубов внутренних войск стартовала 26 июня в стенах Белтелерадиокомпании.

Постичь азы профессии и на практике испытать свои силы в журналистике намерены представители 18 клубов со всех уголков страны. Это самые активные ребята, которые уже делают первые шаги в медиаполе, в заметках и блогах рассказывают о работе своих клубов. Для юных корреспондентов организованы мастер-классы - от ключевых принципов работы над репортажами до мастерства публичных выступлений, умения держаться в кадре и подавать материал выигрышно. Работу импровизированной школы журналистики организовал Белорусский союз женщин медиахолдинга.

Мы видим целеустремленных, замотивированных ребят, которые заинтересованы профессией. Мы готовы дать как можно больше практических знаний о журналистике, чтобы они уже сегодня начинали создавать свой молодежный и интересный контент. Представители нашего медиахолдинга и Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании вошли в попечительский совет фонда "Молодая гвардия". Когда прозвучала инициатива создать школу для юных корреспондентов военно-патриотических клубов, мы с радостью подхватили эту идею.
Алеся Высоцкая, политобозреватель, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании

"Сегодня мы поработали над практическими навыками профессий репортеров, интервьюеров, разобрали ошибки. Ребята очень открыты и любознательны, это самое важное в журналисте", - сказала специальный корреспондент, член первичной организации Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании Ксения Лебедева.

Юнкоры получили практические задания. Впереди у них не только опыт участия в прямых телеэфирах, но и работа в соцсетях. 27 июня пройдет один из ключевых мастер-классов о трендах и приемах создания популярного и полезного интернет-контента.

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