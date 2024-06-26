Школа юнкоров для воспитанников военно-патриотических клубов стартовала в Белтелерадиокомпании

Мы видим целеустремленных, замотивированных ребят, которые заинтересованы профессией. Мы готовы дать как можно больше практических знаний о журналистике, чтобы они уже сегодня начинали создавать свой молодежный и интересный контент. Представители нашего медиахолдинга и Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании вошли в попечительский совет фонда "Молодая гвардия". Когда прозвучала инициатива создать школу для юных корреспондентов военно-патриотических клубов, мы с радостью подхватили эту идею.

Алеся Высоцкая, политобозреватель, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Белтелерадиокомпании