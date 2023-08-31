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"Школа юного химика БГУ" открывает сезон в обновленном формате
"Школа юного химика БГУ" заработает в обновленном формате, сообщаетБЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Белорусского государственного университета.
"Школа юного химика БГУ" открывает образовательный сезон в обновленном формате. Нововведением этого года станет профильная подготовка на высшем уровне старшеклассников с учетом их класса обучения. Соответствующий подход позволит глубже раскрыть потенциал каждого школьника и детально изучить основные разделы по химии. На курс приглашаются учащиеся 9-11 классов школ и гимназий.
Преподавателями школы выступят сотрудники химического факультета БГУ. В пресс-службе вуза отметили, что большинство из них являются кандидатами и докторами химических наук, победителями республиканских и международных олимпиад.
Образовательная программа включает разноплановые мероприятия. Юных химиков ждут обучающие семинары, презентации, лекции по общей, неорганической аналитической и физической химии, химии элементов, биохимии. Также во время обучения школьники научатся решать олимпиадные задачи различного уровня сложности, проведут эксперименты и исследования в лабораториях вуза.
"На факультете школа организуется с 1969 года, но данный формат мы будем использовать впервые. Изменения обусловлены нашим желанием найти индивидуальный подход к каждому ученику. Кроме того, мы стремимся популяризовать химию как науку, расширить и углубить теоретические и практические знания школьников, а также оказать помощь в подготовке будущих абитуриентов", - поделился руководитель школы Владислав Будевич.
Занятия стартуют 18 сентября и будут проходить дважды в неделю в университете. Продолжительность урока 1 час 20 минут. Записаться можно через гугл-форму на официальном сайте Белорусского государственного университета, а также на сайте химического факультета БГУ. Там же можно более подробно ознакомиться и с информацией о проектах.
Фото: pixabay.com
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