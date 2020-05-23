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Школам и гимназиям Витебска присвоят имена Героев Советского Союза

Среди семи учреждений - 5-я и 9-я гимназии. Пятая будет носить имя военачальника Ивана Людникова. Это еще и почетный гражданин Витебска. 9-й гимназии присвоено имя дважды Героя Советского Союза Афанасия Белобородова. Также увековечены имена Василия Демидова, Веры Хоружей, Василия Маргелова, Евгения Ивановского, Ивана Черняховского.

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