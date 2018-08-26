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Школьная тема в новой серии проекта "На контроле Президента"
Безопасный и не бьющий по кошельку маршрут - это не единственное, что беспокоит учителей. Есть еще зарплата, домашнее задание: это мы сейчас о тетрадках и журналах. Пересмотреть и то, и другое - такую задачу тоже ставил Глава государства год назад на республиканском педсовете. Говорили тогда и о загруженности детей, и о новых учебниках, и о шестом школьном дне. Что выполнено, а над чем еще надо работать? Уже в эту среду после "Панорамы" смотрите очередную серию проекта "На контроле Президента".
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