Школьник из Беларуси стал призером конкурса "Расскажи миру о своей Родине"

7 июня в Москве на площадке Национального центра "Россия" прошла церемония награждения победителей VII Международного конкурса "Расскажи миру о своей Родине". Победителями и призерами конкурса стали более 60 талантливых детей, подростков и взрослых участников из 22 регионов России и 21 страны мира.

Один из призеров в своей возрастной категории стал Михаил Аполоник, житель города Новогрудок Республики Беларусь.

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"Принять участие в конкурсе мне предложила мама после того, как в феврале 2025 года мне посчастливилось побывать в Москве. Величие Красной площади меня просто поразило, а в Третьяковской галерее я увидел картины Виктора Васнецова - художника, чьи иконы находятся в одной из деревянных церквушек на моей малой родине - в Новогрудчине. После поездки в Москву я был полон новых впечатлений и идей, захотел их выразить через участие в конкурсе", - рассказал подросток.

Поездка в Россию открыла для него новые горизонты, и он понял - ему есть что сказать миру.

Миша отмечает, что участие в конкурсе стало для него отличным способом поделиться своими впечатлениями от России, почувствовать свою сопричастность к истории и культуре двух стран, рассказать о том, что для него значит его малая родина, а также о выдающихся личностях, чьи судьбы соединяют народы Беларуси и России.

Отметим, для участия в конкурсе было отобрано 7 407 работ детей, подростков и молодежных коллективов из 89 российских регионов и 54 стран мира. Всего за 7 лет проведения конкурса обработано более 25 тыс. работ участников из 83 стран ближнего и дальнего зарубежья. В состав экспертного совета и конкурсного жюри вошли 125 экспертов - учителей, преподавателей вузов и общественных деятелей из 32 регионов России и 5 зарубежных стран.

Со сцены Национального центра "Россия" победителей награждали видные государственные и общественные деятели, руководители организаций патриотического воспитания молодежи, профессора московских вузов, а также представители дипломатических корпусов и деловых кругов России и зарубежных стран.

После церемонии награждения лауреаты и гости церемонии приняли участие в интерактивной программе полуторачасовой выставки-экскурсии "Путешествие по России" - возможность пройти путь от Владивостока до Калининграда и от Мурманска до Дербента, не покидая Москвы.