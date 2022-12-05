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Школьник из Барановичей пострадал во время катания на тюбинге, с травмами головы он доставлен в больницу
Популярное зимнее развлечение - катание на тюбинге - оборачивается серьезными травмами для школьников.
Несчастный случай произошел в минувшую пятницу в Барановичах. Как рассказали в Следственном комитете, 11-летний мальчик пострадал после того, как на большой скорости влетел в дерево.
С травмами головы он доставлен в больницу. Мальчику оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает. Следователем проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка.
Похожая история случилась в Светлогорске. После удара головой в дерево потеряла сознание и оказалась в травматологии 10-летняя девочка, которая тоже каталась на тюбинге. Об инциденте сообщает местный интернет-портал в своем телеграм-канале. По их информации, с ребенком была мама, она вызвала скорую помощь. Школьнице смогли быстро оказать необходимую помощь.
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