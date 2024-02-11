3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Школьник из Лунинца создает копии мировых и отечественных автомобилей из картона
12-летний школьник из Лунинца воплощает самые смелые дизайнерские эксперименты, его уже прозвали будущей легендой белорусского автопрома. Глеб Будник из картона создает уменьшенные копии мировых и отечественных автомобилей, обычные бытовые предметы. Подросток снимает об этом видео и выкладывает в TikTok, где собирает миллионы просмотров, а его пространственное мышление пользователи называют уникальным.
Ездит ли парень в "картонные рейсы"? Какие предметы интерьера в доме сделаны руками Глеба? Где парень берет материал для разработок? И как на такое креативное увлечение реагирует окружение? Ответы на эти вопросы смотрите 11 февраля в "Главном эфире" на канале "Беларусь 1".
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Локомотив экономики сходит с рельсов: почему правящие партии Европы теряют голоса избирателей
Прокуратура Польши обвинила главу крупнейшего военного завода в участии в преступной группе
General Motors отзывает авто в США из-за угрозы безопасности. Какие марки автомобилей в списке?
Что будет, если Франция станет первой экономикой Европы?
Регионы
Все
Происшествия
Все