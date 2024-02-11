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Школьник из Лунинца создает копии мировых и отечественных автомобилей из картона

12-летний школьник из Лунинца воплощает самые смелые дизайнерские эксперименты, его уже прозвали будущей легендой белорусского автопрома. Глеб Будник из картона создает уменьшенные копии мировых и отечественных автомобилей, обычные бытовые предметы. Подросток снимает об этом видео и выкладывает в TikTok, где собирает миллионы просмотров, а его пространственное мышление пользователи называют уникальным.

Ездит ли парень в "картонные рейсы"? Какие предметы интерьера в доме сделаны руками Глеба? Где парень берет материал для разработок? И как на такое креативное увлечение реагирует окружение? Ответы на эти вопросы смотрите 11 февраля в "Главном эфире" на канале "Беларусь 1".

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