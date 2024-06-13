Школьникам понравились пельмени - госконтроль изучает, как реализуется пилотный проект по школьному питанию

Из нового меню ученикам минской школы приглянулись пельмени. Кстати, это блюдо в топе у всех учреждений, которые участвовали в пилотном проекте. У школьных пельменей особая рецептура, их не купишь в магазине. Производитель исключил лишнюю соль, поработал над качеством. Госконтроль в рамках проверки смотрит, как готовится блюдо и обязательно с чем подается.

Подаем мы его со сметаной и соусом, рассказывает повар.

Директор школьного питания Минска Людмила Крупская просит показать, из чего делается соус. Должно быть написано, что оно для детского питания, отмечает она и читает состав на баночке. "Здесь все натуральные ингредиенты, оно соответствует принципам детской диететики", - заключает проверяющая.

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Найти и внедрить наиболее оптимальный подход к организации школьного питания. К этому сегодня идут все заинтересованные ведомства и органы. Открытость к любым предложениям и даже критике, опросы, анкеты, собрания и встречи - главное тому подтверждение.

Мы проводим анкетирование наших деток, узнаем, что им нравится в том меню, которое есть, чтобы они хотели добавить. И постоянно работаем с родительским активом. Людмила Крупская