Карта роста для минских школьников. В начале года стартует образовательно-путешественнический призовой проект. Школьникам предлагают пройти свою карту роста через онлайн-викторины и квесты. Разделен они на три уровня - соответственно возрасту школьника. Но ответить на конкурсные вопросы можно только после посещения определенных выставок в музеях и галереях, театров со специальной картой и QR-кодом. За правильные ответы - баллы, которые суммируются, и таким образом определится победитель. В подарок для лучших путешественников - современные гаджеты.