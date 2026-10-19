Школьники из Борисовского района завоевали серебро на AgroInter.School в Москве

Краткий пересказ от ИИ

Технологии давно занимают важное место в любой сфере. И Беларусь здесь на равных с миром. Так, ребята из Лошницкой гимназии Борисовского района стали призерами Международного суперфинала AgroInter.School в рамках российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2026".

Жить в стране, где АПК занимает ведущее место, и не разбираться в технологиях для агробизнеса неправильно. Именно так считает выпускник Лошницкой гимназии Вячеслав Шовкопляс. Обучаясь в аграрном классе, год назад он узнал о международном конкурсе и решил проверить свои знания. Помогли опытные преподаватели. И вот гимназист в финале в Москве. До этого покорил сердца жюри и в Горецкой сельхозакадемии.

Вячеслав Шовкопляс

Конкурсное испытание суперфинала AgroInter.School заключалось в прохождении специализированной трассы с помощью роботизированного трактора. Участникам необходимо выполнить поставленные задачи в течение 15 мин., а также ответить на теоретические вопросы, касающиеся разработки агророботов.

Номинация "АгроРоботы" - одна из самых сложных. Наши будущие инженеры и конструкторы завоевали серебряные медали, и командная работа получила высокие оценки. Александр впервые участвовал в таком конкурсе, подготовка заняла почти полгода: сначала - изучение теории, затем - отработка на практике. В Москву ехал с уверенностью, что все получится.

Александр Островский

Александр Островский, учащийся Лошницкой гимназии Борисовского района:

"Мы работали в команде, друг другу помогали. Теории было предостаточно, поэтому переживаний не было. Команда из России и наши оппоненты сделали заданий больше, чем мы, поэтому и баллов у них больше. Но, несмотря на штрафные баллы, мы заработали второе место".

Успех ребят - это признание мастерства педагогов. Маяком в мире сложных алгоритмов и инженерных задач для победителей стала их наставник - ее умение мотивировать, поддержать в трудную минуту привело ребят к победе.

Светлана Павловец, учитель физики Лошницкой гимназии Борисовского района:

"Очень много техники и технологий используют искусственный интеллект. Мы живем в современном мире, и с этим нужно знакомить детей".

Школьники сражались на равных с зарубежными командами и доказали, что за смелой инженерной мыслью - будущее. Такие конкурсы дают молодежи возможность внедрять в белорусский АПК инновации, а также ИИ-помощников, которые делают работу в полях более технологичной. Именно так сельское хозяйство превращается в агробизнес.