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Школьники Беларуси и России - в настоящей научной экспедиции в Березинском биосферном заповеднике

Мастер-классы, квесты и экопутешествия. Школьники Беларуси и России - в настоящей научной экспедиции в Березинском биосферном заповеднике. Лабораторию под открытым небом создали на время слета юных экологов. Призеры олимпиад и конкурсов по биологии вместе с профессиональными учеными изучают природный ландшафт и водную экосистему.

Энтомологи, ботаники, орнитологи собираются в живописных местах Беларуси уже седьмой раз - обменяться своими открытиями и знаниями.

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