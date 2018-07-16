Мастер-классы, квесты и экопутешествия. Школьники Беларуси и России - в настоящей научной экспедиции в Березинском биосферном заповеднике. Лабораторию под открытым небом создали на время слета юных экологов. Призеры олимпиад и конкурсов по биологии вместе с профессиональными учеными изучают природный ландшафт и водную экосистему.