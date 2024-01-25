Школьники Беларуси представили свои исследовательские работы на форуме в НАН

Конференция проводится с целью вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность. Мы хотим им помочь, подсказать, как нужно представлять результаты своей научной деятельности. Сейчас в Национальной академии наук Беларуси проходят дни открытых дверей, поэтому мы стараемся совмещать мероприятия. Сейчас у нас проходит отборочный тур республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", предложено 48 проектов в десяти номинациях, охвачены все отрасли науки.

Максим Кучвальский, зампредседателя совета молодых ученых НАН Беларуси