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Школьники Беларуси представили свои исследовательские работы на форуме в НАН

Выставки, лекции и встречи со школьниками и студентами - в Беларуси продолжается Неделя науки. В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа проводится ряд выставок, посвященных изданиям и трудам белорусских ученых. В музее истории Академии наук представлены современные разработки - от фармацевтики до космоса в рамках выставки "Достижение науки - производству".

Свой вклад в отрасль вносят и школьники. Они представили исследовательские работы. В НАН Беларуси прошел форум "Первый шаг в науку".

Конференция проводится с целью вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность. Мы хотим им помочь, подсказать, как нужно представлять результаты своей научной деятельности. Сейчас в Национальной академии наук Беларуси проходят дни открытых дверей, поэтому мы стараемся совмещать мероприятия. Сейчас у нас проходит отборочный тур республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", предложено 48 проектов в десяти номинациях, охвачены все отрасли науки.
Максим Кучвальский, зампредседателя совета молодых ученых НАН Беларуси

День белорусской науки отмечается ежегодно в последнее воскресенье января.

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