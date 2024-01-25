3.42 RUB
3.35 USD
3.56 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Школьники Беларуси представили свои исследовательские работы на форуме в НАН
Выставки, лекции и встречи со школьниками и студентами - в Беларуси продолжается Неделя науки. В Центральной научной библиотеке имени Якуба Коласа проводится ряд выставок, посвященных изданиям и трудам белорусских ученых. В музее истории Академии наук представлены современные разработки - от фармацевтики до космоса в рамках выставки "Достижение науки - производству".
Свой вклад в отрасль вносят и школьники. Они представили исследовательские работы. В НАН Беларуси прошел форум "Первый шаг в науку".
Конференция проводится с целью вовлечения учащихся в научно-исследовательскую деятельность. Мы хотим им помочь, подсказать, как нужно представлять результаты своей научной деятельности. Сейчас в Национальной академии наук Беларуси проходят дни открытых дверей, поэтому мы стараемся совмещать мероприятия. Сейчас у нас проходит отборочный тур республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси", предложено 48 проектов в десяти номинациях, охвачены все отрасли науки.
День белорусской науки отмечается ежегодно в последнее воскресенье января.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все