3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Школьники Гомельщины показали свой "ТехноИнтеллект"
Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет - победители и призеры районных и городских конкурсов научно-технического творчества. Они приехали в областной центр, чтобы презентовать свои проекты, заинтересовать жюри и получить новые возможности. Например, заложить фундамент для будущей учебы в вузе. Нередко участники не меняют свои научные интересы и дальше пишут курсовые и дипломные проекты по одной теме.
По традиции "ТехноИнтеллект" проходит в 2 формах. На заочной соревнуются в трех номинациях, посвященных архитектуре. На очной презентуют идеи по 7 направлениям - техническому моделированию, конструированию, радиоэлектронике, робототехнике, мультимедийным технологиям, информатике и научным исследованиям. При этом для жюри важен баланс между теоретическими знаниями и практическим применением. Так, в Добрушском районном центре дополнительного образования создали экскаватор-манипулятор, способный мести пол.
Имена призеров и победителей в 10 номинациях прозвучали во время торжественной церемонии закрытия. Традиционно большинство - это парни. Однако были и девочки, как, например, Диана Талецкая из Петрикова, которая принимала участие в "ТехноИнтелекте" впервые.
Победители областного этапа представят Гомельскую область в республиканском финале конкурса.
Президент
Все
Лукашенко наградил 147 человек за активное участие в ликвидации последствий стихии
Работники сельскохозяйственной отрасли удостоены госнаград и Благодарности Президента
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Политика
Все
Общество
Все
Члены Совета Республики 11 ноября проведут единый день приема граждан в Витебской области
"Самая красивая на свете". Современная школа открылась в Осиповичах
Беляев: Сегодняшний студент журфака - амбициозный молодой человек, который знает, чего хочет
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
В мире
Все
Вулин: Мы сейчас ближе к ядерному столкновению, чем во времена Холодной войны
Партия социалистов Молдовы назвала Майю Санду нелегитимным президентом
А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,6 - есть пострадавшие
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов