Школьники Гомельщины показали свой "ТехноИнтеллект"

Молодежь в возрасте от 14 до 18 лет - победители и призеры районных и городских конкурсов научно-технического творчества. Они приехали в областной центр, чтобы презентовать свои проекты, заинтересовать жюри и получить новые возможности. Например, заложить фундамент для будущей учебы в вузе. Нередко участники не меняют свои научные интересы и дальше пишут курсовые и дипломные проекты по одной теме.



По традиции "ТехноИнтеллект" проходит в 2 формах. На заочной соревнуются в трех номинациях, посвященных архитектуре. На очной презентуют идеи по 7 направлениям - техническому моделированию, конструированию, радиоэлектронике, робототехнике, мультимедийным технологиям, информатике и научным исследованиям. При этом для жюри важен баланс между теоретическими знаниями и практическим применением. Так, в Добрушском районном центре дополнительного образования создали экскаватор-манипулятор, способный мести пол.



Имена призеров и победителей в 10 номинациях прозвучали во время торжественной церемонии закрытия. Традиционно большинство - это парни. Однако были и девочки, как, например, Диана Талецкая из Петрикова, которая принимала участие в "ТехноИнтелекте" впервые.



Победители областного этапа представят Гомельскую область в республиканском финале конкурса.



