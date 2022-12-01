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Школьники Гомельской области раскрыли малоизвестные факты о геноциде белорусского народа
Трагичные эпизоды прошлого глазами подростков. Финал конкурса "Юный архивист" объединил школьников Гомельской области. Участники представили краеведческие работы в трех номинациях. Главная тема - геноцид белорусского народа во время Великой Отечественной войны. Ребята провели полноценные исторические исследования - изучили архивные данные, встретились с очевидцами страшных событий, раскрыли малоизвестные факты. Конкурс "Юный архивист" проходит в регионе уже второй раз. Практика показывает - интерес молодежи к сохранению исторической памяти растет.
Количество работ, естественно, увеличилось. Наша область первая, кто стал проводить этот конкурс, нашим опытом коллеги из других областей также заинтересовались. Растет интерес среди школьников, среди педагогов. Правильно говорят: "Кто не знает прошлого, у того нет будущего.
В процессе исследовательской работы мы изучили некоторые моменты забытой истории нашего агрогородка. Вспомнили про геноцид мирного населения. Материалы для нашей исследовательской работы уникальны, мы были первыми, кто узнал об этом. Хотелось бы, чтобы общественность знала об этом, чтобы геноцид не забывали.
Завершился конкурс экскурсией и митингом в мемориальном комплексе "Ола". В знаковом для белорусов месте располагалась деревня, которую фашисты стерли с лица земли. Здесь погибли почти 1800 человек, 950 из них дети.
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