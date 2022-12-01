Школьники Гомельской области раскрыли малоизвестные факты о геноциде белорусского народа

В процессе исследовательской работы мы изучили некоторые моменты забытой истории нашего агрогородка. Вспомнили про геноцид мирного населения. Материалы для нашей исследовательской работы уникальны, мы были первыми, кто узнал об этом. Хотелось бы, чтобы общественность знала об этом, чтобы геноцид не забывали.

Ксения Кононенко, учащаяся Красненской средней школы