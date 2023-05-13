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Школьники и активисты БРСМ пронесли по улицам столицы белорусский флаг длиной в 15 метров

В преддверии завтрашнего праздника по всей стране прошли символические шествия. Школьники и активисты БРСМ пронесли по улицам столицы белорусское полотнище длиной в 15 метров. Участите в патриотической эстафете приняли более 3 тысяч человек.

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