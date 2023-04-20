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Школьники и лицеисты Жабинки пополнили ряды БРСМ

В Жабинке сегодня учащиеся средней школы №1 и городского лицея в торжественной обстановке получили молодежные билеты БРСМ из рук главы Администрации Президента Беларуси. Игорь Сергеенко поздравил ребят со значимым событием в их жизни, призвал ценить свою страну и беречь созданное руками многих поколений.

В Брестской области в ряды БРСМ входят более 47 тыс. человек.

Мы стараемся охватить не только членов БРСМ, но и всю нашу молодежь. Одно из главных направлений - это гражданско-патриотическое воспитание молодежи, студотрядовское движение, волонтерская деятельность. Молодежь у нас активная. Приходит со своими идеями, предлагает свои мероприятия. Мы сотрудничаем, взаимодействуем с ними.
Екатерина Андросюк, первый секретарь Жабинковского районного комитета БРСМ

Также глава Администрации Президента Игорь Сергеенко принял участие в заседании Жабинковского райисполкома, на котором подвели итоги Года исторической памяти.

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