Школьники и лицеисты Жабинки пополнили ряды БРСМ

Мы стараемся охватить не только членов БРСМ, но и всю нашу молодежь. Одно из главных направлений - это гражданско-патриотическое воспитание молодежи, студотрядовское движение, волонтерская деятельность. Молодежь у нас активная. Приходит со своими идеями, предлагает свои мероприятия. Мы сотрудничаем, взаимодействуем с ними.

Екатерина Андросюк, первый секретарь Жабинковского районного комитета БРСМ