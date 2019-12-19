Школьники и педагоги 8-й гимназии Витебска стали участниками проекта ШАГ

Об информационных технологиях, волонтерском движении и белорусских традициях говорили сегодня в 8-й гимназии Витебска. Школьники и педагоги стали участниками проекта ШАГ. Приехал и министр образования.



Для Игоря Карпенко старшеклассники подготовили немало вопросов, а еще рассказали о традициях и достижениях гимназии, в частности, о победах на олимпиадах.

В 8-й гимназии Витебска учатся более 1400 ребят. По результатам ЦТ она входит в число лучших в регионе. Ежегодно в вузы поступают 95 % выпускников витебской гимназии.



