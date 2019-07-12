Школьники из Беларуси победили в престижном международном турнире по математике в Испании

В конкурсе участвовали 10 стран. Еще весной все участники получили условия задач и должны были максимально лаконично объяснить свое уникальное решение на английском языке. От Беларуси приняли участие 2 команды по 6 человек. Одна привезла серебро, вторая - золото.



За все годы выступления в турнире на счету белорусских команд 15 медалей: 7 золотых, 4 серебряные и 4 бронзовые. Это лучший результат среди всех стран-участниц.